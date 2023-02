تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الخميس، خلال اجتماع مع اللجنة العلمية لمركز الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، النشاط الزلزالي وانحسار مياه البحر في ليبيا، بحضور مدير الهيئة الليبية للبحث العلمي “فيصل العبدلي” ورئيس اللجنة العلمية “امحمد عبد الله”و مدير إدارة علوم الزلزال “نوفل الشنطة”

وأصدر “الدبيبة” تعليماته بضرورة تقديم الدعم اللازم لتفعيل محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي وتزويده بالتقنيات الحديثة ليقوم بدوره المطلوب.

ومن جانبه قدم رئيس اللجنة العلمية، عرضا توضيحيا حول النشاط الزلزالي، معتبرا أن أول زلزال تعرضت له ليبيا في منطقة القداحية عام 1935 قوته 7.1 ريختر ولم يُحدث خسائر لعدم، يليه زلزال مدينة المرج عام 1963، والذي بلغ عدد ضحاياه أكثر من 250 مواطنا.

كما أكد مدير إدارة علوم الزلزال، بأن للنشاط الزلزالي نوعان، أحدهما بعيد عن ليبيا وهو أكثر خطورة، والآخر يتمثل في الفوالق والصدوع وهو موجود ببلادنا ولايعد من النوع الخطير، وفيما يخص انحسار مياه البحر فهو أمر طبيعي يحدث بسبب جاذبية القمر والشمس ولا يمثل أية مخاوف كما يعتقد البعض.

The post “الدبيبة” يتابع النشاط الزلزالي وانحسار مياه البحر في ليبيا مع اللجنة العلمية لمركز الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا