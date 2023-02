“الوطنية للنفط” تنفي في بيانها الادعاءات المنشورة في مقال بموقع “أفريكا إنتليجنس” بفتح النائب العام تحقيق حول مدفوعات قامت المؤسسة بتحويلها إلى أطراف خارجية معينة

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيان اليوم الخميس ، نفت فيه المزاعم والادعاءات المزيفة من قبل موقع Africa Intelligence في المقال ، “النائب العام في طرابلس يحقق في مدفوعات المؤسسة الوطنية للنفط لشركة النفط BGN International” ، في 21 فبراير 2023.

وأوضحت المؤسسة بأن هذا الموقع ما ادعاه زوراً، بأن النائب العام في طرابلس قد فتح تحقيقاً حول مدفوعات قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتحويلها إلى أطراف خارجية معينة.

وأكدت المؤسسة بأنها تعمل وفقاً للتشريعات والأحكام والقوانين الليبية، حيث تحرص دائماً على تنفيذ عقودها بشكل مهني مراعياً في ذلك أهمية الحفاظ على مصالح الدولة الليبية والشعب الليبي.

وأضافت المؤسسة بأنها تعمل على حيادية واستقلالية في كافة ربوع ليبيا، وتنوه بأنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ومقاضاة الجهات التي تروج لأخبار مزيفة محاولة بذلك تشويه صورة المؤسسة ومجلس إدارتها وإدخالها كطرف في أي صراع سياسي.

