قال رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال مشاركته اليوم الخميس، في الحفل الذي نظمته الوكالة الأمريكية للتنمية بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من مشروع الشهادة المهنية المتخصصة بإن من أولويات الديوان هو بناء القدرات في إطار مشروع إدارة المال العام في ليبيا .

وأكد “شكشك” على أهمية دعم البرلمانات لتحقيق الرقابة العامة و الاستفادة من مُخرجات ديوان المحاسبة ، موضحاً بأنه لا يأتي ذلك إلا بوضع التشريعات الملائمة التي تتلائم مع المرحلة وتحقيق المسآلة من خلال تقارير الديوان و الرقابة على الأموال العامة.

وشدد “شكشك” على ضرورة استغلال الفرصة أفضل استغلال ، لتطوير العمل الرقابي في ظروف صعبة ، مؤكداً بأن هذا دعم الوكالة الأمريكية للتنمية هي فرصة يجب أن نغتنمها لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج .

واثني “شكشك” على حضور الممثل الإقليمي للوكالة الأمريكية للتنمية للمشاركة في تكريم أعضاء الديوان الذين اجتازوا الشهادات المهنية الممولة من الوكالة.

The post “شكشك” يشارك في الحفل الذي نظمته الوكالة الأمريكية للتنمية بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من مشروع الشهادة المهنية المتخصصة appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا