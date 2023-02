قالت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” إن إنتاج ليبيا من النفط انخفض بنحو 10 آلاف برميل خلال فبراير الجاري، ما أفقدها ترتيبها بين الدول المصدرة للنفط إفريقيا.

وأضافت المنظمة في تقريرها الشهري أن ليبيا تراجعت إلى المركز الثالث بعد أنغولا ونيجيريا بدلا عن المركز الثاني الذي حلت به في ديسمبر من العام الماضي.

واستقر الإنتاج الليبي عند 1.14 مليون برميل يوميا خلال يناير من العام الجاري وشهد إنتاج النفط النيجيري ارتفاعا بنحو 65 ألف برميل يوميا ليستقر عند 1.336 مليون برميل و1.155 لأنغولا صاحبة المركز الثاني.

وكانت ليبيا قد احتلت المركز الثاني بعد نيجيريا بواقع مليون و123 ألف برميل يوميا قبل أن تفقده لصالح أنغولا في فبراير من العام الجاري.

وانخفض إجمالي إنتاج الدول الـ13 الأعضاء لدى “أوبك” إلى 28.8 مليون برميل يومياً خلال يناير مقابل 28.9 مليون برميل يومياً في ديسمبر الماضي.

كما خفضت “أوبك بلس” الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، منذ نوفمبر العام 2022، علماً بأن ليبيا مستثناة من اتفاقية خفض الإنتاج.

المصدر: التقرير الشهري لمنظمة الأوبك

The post ليبيا تتراجع مجددا في ترتيب الدول المصدرة للخام في إفريقيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار