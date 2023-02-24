الاتفاق على زيادة مرتبات المعيدين بالجامعات مقابل إيقاف صرف منح الإيفاد الداخلي

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، أمس الخميس 23 فبراير 2023، بمكتبه مع وزير المالية خالد المبروك ملف الإفراجات المالية، للعاملين بقطاع التعليم العالي، ومناقشة ملف المعيدين ومشكلة عدم تضمينهم في زيادة المرتبات أسوة بالموظفين وأعضاء هيئة التدريس.

واقترح وزير المالية أن يتم صرف زيادة المرتبات لكافة المعيدين، وفق القانون رقم 4 الصادر عن مجلس النواب عام 2018، مقابل إيقاف صرف منح الإيفاد الداخلي، المتمثلة في ضعف المرتب، وذلك حتى يتم إيجاد حل مناسب يضمن صرف هذه المنح لمستحقيها، من المعيدين الموفدين بالداخل، وقد تم الاتفاق على تطبيق هذا المقترح ضمن مرتبات شهر مارس القادم.