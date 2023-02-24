الوطنية للنفط تنفي ما ورد بشأنها حيال تحقيق النائب العام في مدفوعتها

نفت المؤسسة الوطنية للنفط ما ورد بموقع Africa Intelligence بشأن قيام النائب العام في طرابلس بالتحقيق في مدفوعات المؤسسة الوطنية للنفط لشركة النفط BGN International ، في 21 فبراير 2023 التي أشير فيها إلى تحويل المؤسسة إلى أطراف خارجية معينة.

وتابعت أن المؤسسة الوطنية للنفط تعمل وفقاً للتشريعات والأحكام والقوانين الليبية، حيث تحرص دائماً على تنفيذ عقودها بشكل مهني مراعياً في ذلك أهمية الحفاظ على مصالح الدولة الليبية والشعب الليبي.

وتؤكد المؤسسة الوطنية للنفط على حيادية واستقلالية عملها في كافة ربوع ليبيا، وتنوه بأنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ومقاضاة الجهات التي تروج لأخبار مزيفة محاولة بذلك تشويه صورة المؤسسة ومجلس إدارتها وإدخالها كطرف في أي صراع سياسي.

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