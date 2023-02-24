انخفاض أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الجمعة 24 فبراير 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الجمعة) 24/02/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:
سعر أونصة الذهب اليوم:
▪️آونصة الذهب ب1821.5 $
سعر كسر الذهب اليوم :
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب221.50 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب258.41 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب270.72 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب295.33 دينار
سعر الذهب المستعمل اليوم:
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب245 ~260 دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب 285 ~300 دينار
سعر الذهب الجديد :
▪️ذهب جديد 18
ب290 ~310 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب320 ~340 دينار
سعر الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار
▪️لما بتشري :
▪️فضة جديدة :
▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار
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