بلدي غريان يواصل تعبيد الطرق وتركيب مواسير المياه بعدد من القرى والمناطق

باشرت الشركة العامة للطرق والجسور ببلدية غريان، اليوم الجمعة 24 فبراير 2023، تنفيذ الأعمال الترابية بطريق سيدي مادي- الصواري، بمحلة بني وزير بالفرع البلدي بني خليفة، بطول 640 متر، إضافة لتنفيذ الأعمال الترابية، وتوريد الأساس الحبيبي لوصلة محطة المعالجة بمحلة السقائف بالفرع البلدي بني نصير بطول 470 متر، وطريق بالفرع البلدي الرابطة بطول 300 متر.

كما تتواصل أعمال الحفر وتركيب المواسير بخط مياه الدرارفة، بطول 900 متر طولي، وقطر 90 مم واختبارات الضغط لخط مياه أولاد منصور بطول 1300 متر، وقطر 90 مم بالفرع البلدي القواسم.