خاص.. “التضامن” يفتتح فرعه الإسلامي الأول.. وتفاصيل حياله يرويها مديره العام ومديرة الفرع في لقاء خاص مع صدى

بعد العديد من الإنجازات التي حققها مصرف التضامن “التجاري العربي” سابقًا خلال العام الماضي 2022م، وما تضمنه من تطورات وخدمات خلال العامين الماضيين والمشاركة في عدد من المعارض والمنتديات التي تُعنى بالمصارف التجارية، قام مصرف التضامن يوم أمس الخميس الثالث والعشرون من نوفمبر الجاري بافتتاح فرعه المختص بالخدمات الإسلامية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالمصارف الليبية على رأسهم مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية وعدد من رجال الأعمال .

وعلى هامش مراسم الافتتاح قامت صحيفة صدى الاقتصادية بإجراء لقاءٌ مع مدير عام مصرف التضامن “أسام الأبيرش”، حيث قال: نحتفل اليوم بافتتاح فرع بلخير الإسلامي الرئيسي بالمصرف، حيث أتخذت الجمعية العمومية بالمصرف للعام 2020 قراراً بالتحول إلى الصيرفة الإسلامية، وتُرجم هذا القرار بتشكيل هيئة شرعية وبتوفير المتطلبات الأساسية للتحول للصيرفة الإسلامية، ويعتبر افتتاح هذا الفرع الرئيسي أحد المتطلبات الرئيسية المهمة في التحول إلى الصيرفة الإسلامية .

أضاف موضحًا: الفرع الرئيسي يحتوي على صالتين خدمة صالة تخص خدمات الأفراد وصالة تخص خدمات الشركات ، وكما نتعهد دائمًا أن يكون التركيز على جودة الخدمة واداء مميز لها وأن نعمل على السلبيات الموجودة من حيث عدم وجود السيولة وعدم وجود أدوات دفع تمكن الزبون من تنفيذ معاملاته المالية والأولوية هي تحول رقمي، أي أن يتم بعد الدوام تنفيذ العمليات بواسطة البطاقة والهاتف المحمول وأثناء الدوام يجد الزبون خدمات مصرفية بجودة عالية والمهمة لكل ليبي بحيث لا يكون هناك جملة (السيولة ناقصة) .

واستطرد بالقول: رسالتنا توطين الصيرفة الإسلامية بمعايير إلكترونية حديثة، وسيكون لدينا منتجات عن طريق الهاتف المحمول، ونعمل أيضًا في الوقت الحالي على أن تكون هناك إمكانية تنفيذ قرض مرابحة صغير عن طريق الهاتف المحمول، وهذه الخدمة سترى النور بنهاية هذا العام .

كذلك قالت مديرة إدارة الصيرفة الاسلامية بمصرف التضامن فرع بلخير للصيرفة الإسلامية “نادرة السوكني” في لقاء لها مع صدى: انطلقنا بافتتاح هذا الفرع لغرض افتتاح الخدمات المتنوعة من بينها خدمات الأفراد والشركات والخدمات المتخصصة بالتمويلات الإسلامية، ولدينا حقيبة متنوعة من الانطلاقة فيما يتعلق بتقديم هذه المنتجات هي المرابحة للأمد بالشراء، ولها علاقة بتمويل السيارات وتمويل السلع الأخرى المتنوعة كالأثاث ومواد البناء وغيرها .

قالت أيضًا: ومن ضمن المنتجات الأخرى في مجال الصيرفة الإسلامية هي المرابحة الاسترادية والمشاركة المتناقصة ويُضاف إلى آلية فتح حساب الاستثمار المشترك المطلق، خدماتنا متنوعة فيما يتعلق بالأفراد وبكل ما يتعلق بفتح الحسابات الجارية والخدمات الأساسية المتمثلة في السحب والصكوك المصدقة ويضاف إلى خدمات التحويلات الداخلية والخارجية وغيرها .

أختتمت “السوكني” بالقول: مع افتتاح هذا الفرع سُعدنا بإضافة جانب آخر مختلف عن الجوانب الأخرى المصرفية فيما يتعلق بالصيرفة التقليدية وهو الصيرفة الاسلامية فهي الآن لها باع كبير في الدولة الليبية فيما يتعلق بقطاع السوق أي أنه سيكون هناك تنافس كبير.

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