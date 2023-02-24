اقتصاد

شركة بوناتي تؤكد أن ليبيا تمثل سوق واعدة للشركات الإيطالية العاملة في النفط والغاز

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

قال الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات الإيطالية “بوناتي” أندريا كولومبو، إن ليبيا تعتبر سوق واعدة بشكل متزايد للشركات الإيطالية العاملة في سلسلة توريد النفط والغاز البرية، وخاصة بعد توقيع اتفاقية الغاز البالغ قيمتها 8 مليارات دولار والموقعة بين البلدين في طرابلس، نهاية شهر يناير الماضي.

وأوضح كولومبو، في حديث مع وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، إلى أنه من الواضح إننا بحاجة إلى التعاون الإيجابي مع المؤسسة الوطنية للنفط، والشركات الدولية في ليبيا، لبداية مرحلة جديدة في الاستثمار في القطاع النفطي.

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