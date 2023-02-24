اخر تطورات الافراجات في قطاع التعليم العالي.. تفاصيل الاتفاق على زيادة مرتبات المعيدين بالجامعات والموعد

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، يوم الخميس، بمكتبه مع وزير المالية خالد المبروك ملف الإفراجات المالية، للعاملين بقطاع التعليم العالي، ومناقشة ملف المعيدين ومشكلة عدم تضمينهم في زيادة المرتبات أسوة بالموظفين وأعضاء هيئة التدريس.

وبحسب بيان صادر، فقد اقترح وزير المالية أن يتم صرف زيادة المرتبات لكافة المعيدين، وفق القانون رقم 4 الصادر عن مجلس النواب عام 2018، مقابل إيقاف صرف منح الإيفاد الداخلي، المتمثلة في ضعف المرتب، وذلك حتى يتم إيجاد حل مناسب يضمن صرف هذه المنح لمستحقيها، من المعيدين الموفدين بالداخل.

ووفقا للبيان “تم الاتفاق على تطبيــق هذا المقتــرح ضمن مــرتبات شهــر مــارس القــادم”.