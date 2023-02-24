حملة تفتيش على محلات اللحوم بمنطقة الدريبي في طرابلس

طرابلس 24 فبراير2023 (وال)- أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس، أن مفتشيه قاموا رفقة الحرس البلدي بحملة تفتيش على محال بيع اللحوم بمنطقة الدريبي ببلدية حي الأندلس، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الليبية والاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأضاف المركز أن المفتشين لاحظوا خلال الجولة أن النظافة العامة تحتاج إلى أهتمام والشهائد الصحية غير سارية المفعول، ويوجد خلط بين أصناف اللحوم وعرض اللحوم بكثرة خارج المبردات، إضافة إلى عدم الإلتزام باللباس الصحي للشغل ووجود لحوم ظاهر عليها علامات التعفن.

وأشار المركز إلى أن الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة اتخذت بالخصوص. (وال)

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