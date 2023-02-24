رئيس شركة المقاولات الإيطالية (بوناتي ) يُؤكد أن ليبيا سُوقًا واعدة

روما 24 فبراير 2023 (وال)- أكد الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات الإيطالية بوناتي أندريا كولومبو، أن ليبيا تُعد سُوقًا واعدة بالنسبة للشركات الإيطالية.

وقال كولومبو – في حوار مع وكالة “نوفا” الإيطالية – إن ليبيا “تُعد سُوقًا واعدًا بشكل متزايد للشركات الإيطالية العاملة في سلسلة توريد النفط والغاز البرية” مضيفًا قائلا “إننا بحاجة إلى الاستقرار والأمن”، مُنوهًا بالتعاون الإيجابي بين شركات النفط الوطنية مثل المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة الليبية والشركات الدولية في ليبيا، معتبرًا ذلك بداية مرحلة جديدة من التعاون والحوار بين الأطراف الثلاثة والتي يمكن أن تكون واعدة للغاية”. (وال)

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