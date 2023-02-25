اقتصاد

شركة الكهرباء تعلن وصول 346 محول توزيع لتغذية عدد من المناطق في البلاد

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

أعلنت شركة الكهرباء أمس الجمعة 24 فبراير 2023 شحنة من المعدات إلى المخازن الرئيسة، تحتوي على عدد (346) محول توزيع قادمة من تونس عبر معبر رأس اجدير، وذلك ضمن توفير الاحتياجات الخاصة بالتقسيمات التابعة للشركة على مستوى البلاد ولضمان وصول التغذية الكهربائية للعديد من الأحياء السكنية والمناطق.

وفي سياق متصل، قامت دائرة توزيع تاورغاء، بتركيب وحدة حلقية، وتنفيذ عدة وصلات على الكابل الهوائي جهد11 كيلوفولت لتغذية خطي زمزم والمراعي وتركيب مفتاح حلقي بمحطة مكتب ابوقرين، لكي تتمكن من إجراء عمليات الصيانة على الشبكة.

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