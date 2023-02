ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات جلسة أمس الجمعة، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، لكنها أنهت الأسبوع دون تغيير يذكر. ويأتي ذلك بعد أن عوّضت احتمالات انخفاض الصادرات من روسيا ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة؛ ما أثار مخاوف من نقص الإمدادات. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بنحو 1.2% إلى 83.16 دولار للبرميل، في حين صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.2% إلى 76.32 دولار للبرميل، ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار خامي القياس على أساس أسبوعي، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”. وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، حقق خام برنت مكاسب أسبوعية بنحو 0.2%، في حين سجّل خام غرب تكساس خسائر أسبوعية طفيفة بلغت 0.03%. في غضون ذلك، أفادت مصادر لوكالة “رويترز”، أن روسيا تخطط لتنفيذ تخفيضات كبيرة لصادراتها النفطية الشهر المقبل من أجل رفع سعر الخام على الغرب. وتلقّت أسعار النفط الخام دعمًا من خطط روسيا لخفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية بما يصل إلى 25% في مارس، وهو ما يتجاوز تخفيضات الإنتاج المعلنة البالغة 500 ألف برميل يوميًا. وقال محلل السوق في “آي جي” ييب جون رونغ: “تستمر مخزونات النفط الخام الأميركية التي تجاوزت التوقعات في تحدي توقعات الطلب على النفط، لكن توقعات انخفاض الإنتاج الروسي لها تأثير معادل”.

The post أسعار النفط تُنهي تعاملات الأسبوع على استقرار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا