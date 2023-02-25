اقتصاد

أوبك تؤكد تراجع ترتيب ليبيا في تصدير خام النفط في أفريقيا إلى المركز الثالث

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

كشف التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط“ أوبك”، أمس الجمعة 24 فبراير 2023، أن إنتاج ليبيا النفطي عاد إلى التذبذب مرة أخرى، حيث انخفض الإنتاج الشهري، لنحو 10 آلاف برميل يومياً، واستقرار إنتاج النفط في ليبيا عند 1.14 مليون برميل يومياً خلال شهر يناير الماضي.

وبحسب التقرير فقد تراجعت ليبيا من المرتبة الثانية في أفريقيا في ديسمبر والأولى في نوفمبر الماضي إلى المرتبة الثالثة حالياً، حيث ارتفع سعر النفط الليبي، بنسبة 2.8 % على أساس شهري إلى متوسط 81 دولارا للبرميل.

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