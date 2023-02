“العابد” يشارك في اجتماع دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية بالأردن

شارك وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” يوم الخميس في فعاليات اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل، بالعاصمة الأردنية عمان، بحضور عدد من وزراء العمل العرب ومنهم وزير العمل الاردني ،والقطري ،والمغربي ،والمصري ،والبحريني ،بالاضافة الى وزير العمل الاندونيسي ،ووزير الخارجية الفلسطيني.

وشدد “العابد” على ضرورة توحيد العمل العربي المشترك لتنفيذ الاستراتيجية، مؤكداً

على موقف ليبيا الثابت من القضية الفسلطينية والخطوات التي اتخدتها الحكومة لصالح القوى العاملة الفلسطينية في البلاد عبر حزمة من الإجراءات التي أصدرتها الوزارة.

كما حضر الاجتماع ممثلون عن الجامعة العربية، ومنظمتي العمل العربية والدولية، وعدد من المسؤولين رفعي المستوي من المنظمات الدولية والإقليمية.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرارات مؤتمر العمل العربي 48 الذي عقد بالقاهرة في سبتمبر 2022، وتنفيذا لتوصياته بدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين، ودعوة الدول العربية للمشاركة والمساهمة في اجتماع دعم التشغيل.

