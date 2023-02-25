خاص.. روفنتيني يتحدث عن رسالة محافظ المركزي إلى الدبيبة .. وهذا ما يواجه المصرف المركزي

قال الخبير اﻹستراتيجي الإيطالي دانييلي روفنتيني في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير أبلغ في الأيام الأخيرة رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن الأموال المتوفرة في المصرف المركزي لن ” تكفي “.

وأوضح المحافظ في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء الدبيبة أن هناك الآن إمكانية دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية فقط وفق تصريح الخبير الإيطالي.

ومن وجهة نظر الخبير الإيطالي أن هذه علامة سيئة وهي علامة على تدهور الوضع وغني عن القول أنه في مواجهة أوجه القصور الاقتصادي فإنه بسبب هذه الأوضاع قد تنشأ المزيد من التوترات الاجتماعية في البلاد .

وتابع روفنتيني بالقول أن الدولة الليبية توظف حاليًا أكثر من ثلثي السكان في سن العمل لطالما أصبحت الأنشطة الاقتصادية للدولة مصدر إثراء للجماعات المسلحة .

وبحسب روفنتيني أن حكومة الدبيبة المتمركزة في طرابلس لديها القليل من الشرعية في البلاد لأنها غير موجودة في المنطقة الشرقية يشير هذا إلى غياب السيطرة الإقليمية وهو تعقيد يواجه الدبيبة أيضًا في طرابلس والذي حاول رئيس الوزراء مع ذلك إيجاد توازن بشأنه من خلال الاتفاقات مع بعض الجماعات ومع ذلك ، إذا بدأت الموارد الاقتصادية لتمويل هذه الاتفاقات في النقص فقد يكون استقرار النظام معقدًا .

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