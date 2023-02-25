اقتصاد عاجل

تنويه هام وعاجل من الشركة العامة للكهرباء بشأن وضع طارئ للشبكة وطرح الأحمال

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت عن انخفاض حاد في مخزون الوقود الخفيف المغذي لعدد من محطات الانتاج.

وقالت الشركة في بيان عاجل صادر عنها، أن مخزون الوقود الخفيف المغذي لعدد من محطات الانتاج إنخفض بشكل حاد، نتيجة لتوقف هذه التزويدات من المصدر الرئيس.

ونوهت الشركة الى ان هذا الأمر سيترتب عليه إنخفاض في القدرات الإنتاجية لعدد من المحطات الإنتاجية مما سيضع الشبكة الكهربائية في حالة حرجة امام الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من المستهلكين .

وأضافت الشركة “أن هذا الأمر خارج إرادة الشركة وتخلي مسؤوليتها في حالة عدم توفر الوقود الكافي لتشغيل وحدات التوليد بالمحطات” ٠

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المشهد

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