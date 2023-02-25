“نتفليكس” تخفض أسعارها في العديد من الدول بما فيهم ليبيا .. وهذه الأسباب

ذكر موقع “engadger “أن Netflix خفضت أسعارها وأصبحت أرخص في أكثر من 30 دولة ويبدو تناقضًا للوهلة الأولى إلا أنه يبدو أن الشركة تختبر التوازن الصحيح للإيرادات العالمية ونمو المشتركين حيث تتغير عادات المشاهدين بعد الإغلاق .

وبحسب الموقع قامت الشركة بتخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى النصف في أجزاء من الشرق الأوسط وفي العديد من الدول من بينها ليبيا على الرغم من أن الزيادات الدورية في الأسعار أصبحت أمرًا معتادًا لـ Netflix ، فقد قدمت أيضًا خطة أرخص مدعومة بالإعلانات في 12 دولة في أكتوبر الماضي حيث جاءت تخفيضات أسعار الاشتراك في الوقت الذي رفعت فيه العديد من خدمات البث الأخرى بما في ذلك Disney + و Hulu و Sling TV .

وقال أحد المسؤلين على Netflix”بيترز” نحن نفكر في أنفسنا على أننا سلعة غير قابلة للاستبدال وتسمح الزيادات في الأسعار الإقليمية لـ Netflix بإضافة مشتركين إلى الأسواق العالمية حيث يمكن أن تكون حصتها أعلى ومن المحتمل أن تؤثر حقيقة أن الخدمات المنافسة بما في ذلك Disney + و HBO Max و Paramount + على مستوى العالم فى القرار .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية