أعلم جهاز الحرس البلدي بدء حملة تفتيشية واسعة على مخازن تخزين المواد الغذائية في سوق ” الكريمية” بالعاصمة طرابلس، بالتعاون مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.مع اقتراب شهر رمضان.. حملة تفتيش تستهدف مخازن الأغذية في “سوق الكريمية”

وقال الناطق باسم الجهاز “امحمد الناعم” للأحرار إن الجولات التفتيشية جرت على كيفية تخزين المواد والكشف عن صلاحياتها ومدى قانونيتها للاستهلاك البشري.

وأشار “الناعم” إلى رصد بعض المخالفات المتعلقة بطريقة حفظ الألبان ومشتقاتها وأحليت إلى الجهات الضبطية لأخذ الإجراءات اللازمة، وفق قوله.

وأكد “الناعم” استمرارهم في الحملة والتي جاءت بالتزامن مع قرب شهر رمضان من أجل الحفاظ على صحة المواطن الليبي، حسب تعبيره.

يأتي ذلك بالتزامن مع الجولة التفتيشية التي يجريها مفتشو الرقابة على المطاعم والمحلات وأسواق الخضار والسلخانات والتي كان آخرها إقفال مطعم في أبوسليم وضبط المخالفات في الأسواق.

المصدر: ليبيا الأحرار + مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

The post مع اقتراب شهر رمضان.. حملة تفتيش تستهدف مخازن الأغذية في “سوق الكريمية” appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار