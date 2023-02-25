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اخبار سارة من مراقبة التربية التعليم بشأن المرتبات والافراجات والتسويات لهذه المدينة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

زفت مراقبة التربية والتعليم بمدينة المرج اليوم السبت نباءاً هاماً بشأن المرتبات والافراجات وتسوية الوضع الوظيفي والمتغيرات.

وقالت مراقبة التربية والتعليم في مدينة المرج في بيان صادر، الى جميع السادة والسيدات العاملين بالمراقبة, “نفيدكم بأنه وردت الينا حوالة مرتبات شهر يناير [1] ونحن بانتظار ورود حوالة شهر فبراير [2] خلال يومين”.

كما افادت قسم الاعلام والتواصل بالمراقبة بأنه “تم الافراج عن مرتبات الموظفين وكذا تسوية الوضع الوظيفي لعدد 2500 معلم, بالاضافة إلى تغيير المسار لبعض السادة المنقولين الى المراقبة، كما انه سترد بعض المتغيرات بحوالة مرتبات شهر [2].

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