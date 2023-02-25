أعلى مستوى لمؤشر أعمال منطقة اليورو في 9 أشهر

أفادت بيانات، بأن مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يُعدّ مقياساً جيداً للحالة الاقتصادية العامة، ارتفع إلى 52.3 نقطة في فبراير الجاري، من 50.3 في يناير الماضي. وارتفع مؤشر توقعات قطاع الأعمال إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 61.5 من 61.2 في يناير.

ويزيد هذا بفارق كبير على مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، كما يزيد على جميع التوقعات في استطلاع لرويترز بارتفاعه قليلاً إلى 50.6 نقطة.

وسجل نشاط قطاع الخدمات المهيمن في منطقة اليورو هذا الشهر نمواً بأسرع وتيرة منذ يونيو، وصعد مؤشر مديري المشتريات الخاص بالقطاع من 50.8 نقطة إلى 53.0، ليفوق كل التوقعات في استطلاع لرويترز ويتجاوز بكثير متوسط التقديرات الذي كان 51.0 نقطة. ومع ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 48.5 من 48.8، مخالفاً التوقعات في استطلاع رويترز بارتفاعه إلى 49.3 وجاء أقل أيضاً من جميع التوقعات.