العامة للكهرباء تعلن عن انخفاض في مخزون الوقود الخفيف المغذي لمحطات الإنتاج

طرابلس 25 فبراير 2023 (وال) _ أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت، عن انخفاض حاد في مخزون الوقود الخفيف المغذي لعدد من محطات الانتاج، نتيجة لتوقف هذه التزويدات من المصدر الرئيسي.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، أن هذا الأمر سيترتب عليه انخفاض في القدرات الإنتاجية لعدد من المحطات الإنتاجية، مما سيضع الشبكة الكهربائية في حالة حرجة أمام الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من المستهلكين .

وبينت أن هذا الأمر خارج عن إرادة الشركة، وتخلي مسؤوليتها في حالة عدم توفر الوقود الكافي لتشغيل وحدات التوليد بالمحطات. (وال _ طرابلس)

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