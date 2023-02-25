إدارة خدمات المستهلكين بالعامة للكهرباء توضح نظام الأقساط والإعفاءات

صرح مدير إدارة خدمات المستهلكين بالشركة العامة للكهرباء فرع زليتن “عبدالسلام دراه” قائلاً أنه من المعروف أن شريحة المنزلي تتعدى 80‎%‎ من إستهلاك الكهرباء على مستوى البلاد ولكن كان هناك عزوف من المواطنين عن سداد الديون المستحقة وبناءً على هذا إتخذت رئاسة الوزراء قرار لتسديد الديون مقابل إعانات تقدمها للشركة العامة للكهرباء ،وتم رفع قيمة التعريفة المنزلية من قرشان إلى 4 قروش إضافةً إلى تخفيض قيمة الأقساط إلى قرشان ونص وإنهاء ملف الديون السابقة عن طريق التفويضات .

كما أوضح “دراه” أنه للدخول في نظام الأقساط يجب إحضار الرقم الوطني والهاتف واخر قراءة وبخصوص الاقساط للمواطنين الذين لديهم عدادات سيكون بناءً على القراءات السابقة أو معدل الاستهلاك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التسجيل في نظام الأقساط وسيتم إعطاء المواطنين مايفيد بهذا الإعفاء وأن الإعفاء سيشمل جميع المستهلكين حتى من ليس لديهم عدادات .

كما أضاف قائلا أن مدة الإعفاء خمسة شهر فقط وبعد إنتهاء هذه المدة لن يكون هناك إعفاء ،كما أن الشركة تعاقدت بخصوص إستيراد العدادات الخاصة بالمنازل وخلال المدة القريبة سيصل للشركة مليون ونصف عداد وأن الشركة بدأت بالفعل في تحصيل ديونها وبالأخص بعد تحسن وضع الشبكة وأن الشركة لها دائرة متابعة الأقساط وستقوم بالمتابعة والتعديل ولدينا فروع خاصة بالتقسيط في كل المناطق .

وأضاف أيضاً أنه من الممكن التسديد عن طريق حسابات غير جارية ولكن في حالة التخلف عن التسديد سيتم فسخ العقد.

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