حذرت الشركة العامة للكهرباء من عجز في الشبكة الكهربائية إزاء وجود نقص حاد في مخزون الوقود المغذي لمحطات إنتاج الكهرباء.

وأرجعت الشركة أسباب نقص الوقود إلى وقف التزويد من المصدر الرئيسي وهو ما سيترتب عليه انخفاض في القدرات الإنتاجية لعدد من المحطات ويضع الشركة في حالة حرجة أمام الطلب المتزايد على الكهرباء من المستهلكين.

وأخلت الشركة مسؤوليتها في حال عدم توفر الوقود الكافي لتشغيل وحدات التوليد بالمحطة، الذي سيؤدي بدوره إلى إعادة طرح الأحمال.

وبالتزامن مع التحذيرات، أكدت مصادر خاصة لليبيا “الأحرار” إغلاق مصفاة الزاوية والطريق المؤدية لها من قبل موظفي المصفاة احتجاجا على تأخر مرتبات الموظفين وعدم تحقيق مطالبهم.

وتعد مصفاة الزاوية المغذي الرئيس لمحطات توليد الكهرباء خاصة الغربية منها، والتي شهدت مؤخرا تحسنا في الشبكة الكهربائية حتى مع دخول وقرب انتهاء فصل

المصدر: الشركة العامة للكهرباء

The post شركة الكهرباء تحذر: شبكة الكهرباء مهددة بنقص الوقود appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار