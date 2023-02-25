تعرف على حجم إنتاج ليبيا من النفط الخام في اليوم

ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط، أن إنتاج ليبيا من النفط الخام في اليوم وصل لنحو 1.2 مليون برميل يوميا .

ويشكل النفط 98% من إيرادات ليبيا واكتشف لأول مرة عام 1958 وبدأ إنتاجه رسميا سنة 1961.

وتحتل ليبيا المرتبة الأولى أفريقيا والخامسة عربيا باحتياطي نفطي يبلغ حوالي 48 مليار برميل أي نحو 2.8% من احتياطي العالم.

ويمتاز النفط الليبي بقربه من الأسواق العالمية وبجودته العالية من حيث نسب الكبريت المنخفضة.

ويعد العنصر البشري العامل في قطاع النفط الليبي ذا كفاءة وخبرة عالية تؤهله للمراتب الأولى في قائمة أفضل العاملين كفاءة في العالم.