كشفت مصادر مطلعة عن تطورات جديدة بشأن قروض الاسكان الشبابي وحجز المواعيد ضمن مبادرة الدبيبة التي أُعلن مطلع شهر فبراير بدء تنفيذ المرحلة الاولى.

واشارت المصادر إلى تأجيل الحجز في منظومة حجز المواعيد وتقديم الملفات للفروع والتي كانت من المقرر البدء فيها بداية من يوم غد الأحد الموافق 26 فبراير.

وأضافت المصادر أنه بعد تعليمات من قبل الإدارة العامة لمصرف الادخار والاستثمار العقاري تم تأجيلها أسبوع اخر.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، البدء في منح القروض الإسكانية للشباب والأسر المحتاجة بناء على المبادرة التي أطلقها في فبراير من العام الماضي، بمنح 25 ألف مستفيد من إجمالي 500 ألف تقدموا بطلبات للحصول على قروض سيتم توزيعها عليهم على مراحل.