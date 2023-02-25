المؤسسة الوطنية للنفط ترد على الكهرباء وتكشف حقيقة نقص إمدادات الغاز والوقود

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت عن عدم وجود نقص بإمدادات الغاز والوقود لمحطات الكهرباء .

وقالت المؤسسة في بيان لها أن ما يجري من خلل أمني داخل مصفاة الزاوية هو أمر خارج عن إرادتها.

وأشارت الى أن ‏إمداداتها من الغاز الطبيعي لكافة محطات الكهرباء تسير وفقاً للمعتاد خلال ذروة فصل الشتاء.

واستبعدت حصول أي طرح للأحمال نتيجة انخفاض الامدادات في وقت الاعتدال الربيعي.

وقالت المؤسسة، :”خفضنا الكميات المصدرة من الغاز لتحقيق الاستكفاء للسوق المحلي ما انعكس على انعدام طرح الأحمال في ذروة فصل الشتاء”.

وأوضحت أن محطة كهرباء غرب طرابلس تتزود بالوقود السائل عن طريق الشاحنات نظرًا لمحدودية كميات الديزل المنقولة عن طريق الخط الواصل بين مستودع الزاوية ومستودع طرابلس.

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، عن تقديمها اقتراحًا منذ مدة لانشاء خط غاز بحري من مجمع مليته إلا أن المسؤولية الإدارية في ذلك الشأن تقع على عاتق العامة للكهرباء.

‏

وقالت ان هناك لجنة مشتركة خاصة بينها وبين كبار المسهلكين وعلى رأسهم العامة للكهرباء ولم تقم بإخطارها حتى الساعة بأي نقص في الإمدادات.

وأضافت :”كان من المُفترض أن يتم التواصل من خلال اللجنة لحل أي مختتقات بدل من التملص من المسؤوليات وإلقاء اللوم على الآخرين”.

أكد المؤسسة على ضرور أن تكون هناك خطة للطوارئ وبدائل أخرى وسعات تخزينية مناسبة وعدم الاعتماد فقط على التزود بالشاحنات والتي تتأثر بالظروف الأمنية المحيطة.

وأشارت الى مثل هذه الأمور تعتبر اختصاص أصيل للشركة العامة للكهرباء التي يقع عليها مسؤولية إيجاد حلول مناسبة مؤكدة على استعدادها لتقديم المساعدة وفقا لإمكانياتها.