“مبادرة الإسكان الشبابي”… بين الرضى وعدمه

مُبادرةٌ أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية في منتصف فبراير الماضي للعام 2022، تُسمى بالإسكان الشبابي وتُعنى بتوزيع 100 ألف شقة على الشباب ومنحهم قروضٍ لاستكمالها، وأيضًا توزيع قطع أراضٍ على شباب في مختلف أنحاء ليبيا، وفي سبتمبر الماضي أعلنت الحكومة أن المرحلة الأولى لهذه المبادرة ستشمل 18 ألف قرض، أي ما يُقارب 21 ألف قطعة أرض استكملت إجراءاتها، وجاء ذلك خلال الاجتماع النهائي للجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي تمهيدًا للبدء الفعلي في التوزيع، حيث جرت مناقشة الصيغة النهائية المقدمة من مصرف الادخار والاستثمار العقاري وشركة التهيئة العمرانية، وفق الأسماء التي جرى حصرها في المنظومة، وتم التنويه بأن التوزيع سيبدأ بعد أن تستكمل اللجان الفرعية بالبلديات أعمال الفرز للمتقدمين وتحديد أولوية المستفيدين.

وبالرغم من كُل الترتيبات تضاربت آراء عُمداء عدد من البلديات بالخصوص، وفي ضل عدم توفر ميزانية لهذه المبادرة، الحكومة مصممة على استكمالها، وصرف الميزانيات بطرق تعسفية .

حيث تواصلت صحيفة صدى الاقتصادية مع عميد بلدية طبرق “فرج بوخطابية” والذي صرح مؤكدًا على عدم وصول أي صكوك بشأن القروض السكنية للبلدية، وأضاف بأنها تُعاني كذلك بعدم وجود مخططات محدودة وهذا يشكل عائق أمام أصحاب القروض حتى يتسنى لهم الحصول عليها .

وبحسب ما أكد “بوخطابية” كذلك: فإن عدد المستفيدين من مبادرة الإسكان ببلدية طبرق أكثر من 450 ملف، ونوه أيضًا بأنه لم يستلم المقترض أي قرض ما لم يستوفي الإجراءات المطلوبة من المصرف العقاري للحصول على قرضه.

وبدوره صرح عميد بلدية سرت “مختار المعداني” لصحيفة صدى فيما يخص مستجدات القروض السكنية قائلًا: إجمالي المتقدمين لمبادرة الإقراض السكني ببلدية سرت 10 آلاف و700 والذين تم الموافقة عليهم من قبل مصرف الادخار 8 آلاف و500 تم ضربهم في النسبة المئوية 3،55 وبهذا يخصص حوالي 226 للأسر و75 للشباب أي أن عدد القروض الممنوحة لبلدية سرت 301 تم أخذها عن طريق القرعة بين المحلات.

مُضيفاً: تم أيضًا أخذ الموضوع بمعيار النسبة والتناسب، حيث تم إعطاء للمحلات الأكبر بنسبة السكان الذي تم تسوية فيه جميع المحلات وتم اعطاءهم 12 قرض لكل محلة والآن سيتم إحالة القروض لرئيس اللجنة العليا.

كذلك قال رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة “محمد الكشر” حصريًا لصدى بأنه تم إحالة القائمة النهائية من بلدية ترهونة بمجمل 9 آلاف و168 اسم بعد ما تم فرزها من قبل مصرف الادخار إلى اللجنة العُليا .

مُضيفاً: قامت اللجنة العُليا بدورها بتطبيق المعايير واختيار 430 مستفيد تقريبيًا، كما أنه لازال وصول رسائل المستفدين مستمر ومتكرر .

كما نوه “الكشر” خلال حديثه أيضًا إلى أنه من المفترض أن يكون مُخصص بلدية ترهونة أكثر من العدد الذي تم تخصيصه وأن تكون حصة البلدية قرابة 509 .

ولازالت هُناك ضبابية حول هذا الموضوع ولازال البعض معارض لآلية تنظيم مبادرة الإسكان الشبابي، وطريقة التوزيع، وهناك من يرى أن القيم جدًا قليلة، وبحسب آراء بعض من المواطنين فإنها ليست سوى قولٌ سلس يصعب فعله بانسيابية .

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