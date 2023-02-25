16.7 مليار دولار أرباح «إتش إس بي سي»

ارتفعت أرباح مجموعة «إتش إس بي سي» المصرفية البريطانية بعد حساب الضرائب خلال العام الماضي بواقع ملياري دولار لتصل إلى 16.7 مليار دولار.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 4 % لتصل إلى 51.6 مليار دولار، في حين ارتفعت الإيرادات بعد حساب المتغيرات بنسبة 18% لتصل إلى 55.3 مليار دولار.

وذكر البنك الأسبوع الماضي في لندن، أن الأرباح قبل حساب الضرائب خلال العام الماضي تراجعت بواقع 1.4 مليار دولار مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 17.5 مليار دولار. وارتفعت الأرباح المعدلة قبل حساب الضرائب بواقع 3.4 مليارات دولار لتصل إلى 24 مليار دولار، متجاوزة توقعات الخبراء.

وتوقع البنك ارتفاع صافي دخل الفوائد بما لا يقل عن 36 مليار دولار خلال العام الجاري.

وقال المدير التنفيذي للمجموعة نويل كوين: «إن عام 2022 كان عاماً جيداً آخر بالنسبة لـ «إتش إس بي سي»، وقد أكملنا المرحلة الأولى من تحولنا وتواصلنا الدولي الآن يستند إلى تحقيق أرباح جيدة وواسعة النطاق في أنحاء العالم».