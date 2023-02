“العامة للكهرباء”: انخفاض حاد في مخزون الوقود المغذي لعدد من محطات الإنتاج نتيجة توقف التزويدات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها اليوم السبت عن انخفاض حاد في مخزون الوقود الخفيف المغذي لعدد من محطات الإنتاج نتيجة توقف التزويدات من المصدر، الأمر الذي سيترتب عليه انخفاض القدرات الإنتاجية لعدد من المحطات.

وأضافت الشركة في بيانها بأن الانخفاض سيضع الشبكة الكهربائية في حالة حرجة أمام الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من المستهلكين، مشيرة إلى أن هذا الأمر خارج عن إرادة الشركة وأنها غير مسؤولة في حال عدم توفر الوقود الكافي لتشغيل وحدات التوليد بالمحطات.

