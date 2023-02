مع تأخر مرتبات شهري يناير وفبراير.. وزارة المالية تكشف الأسباب

قال الفريق الإعلامي لوزارة المالية إن أسباب التأخير في صرف رواتب شهر يناير وفبراير جاء لعدة اعتبارات، أهمها: إدخال 400 ألف متغير على مرتبات القطاع العام خلال الشهرين.

وأضاف الفريق الإعلامي أن 186 جهة حكومية تابعة لقطاع الصحة طُبق عليها جدول المرتبات الموحد؛ بالإضافة إلى 144 قطاعا التي تم تنفيذها في شهر ديسمبر الماضي.

وحسب فريق الوزارة، فإن سببا آخر كان وراء التأخير، وهو استكمال أكثر من 100 ألف تغيير مسار على مرتبات العاملين بالموظفين العاملين بالعام.

وأكد الفريق الإعلامي أن الوزارة استكملت تنفيذ 16 ألف إفراج جديد على المرتبات بمختلف القطاعات الحكومية؛ واستكملت تنفيذ 140 ألف تسوية للمرتبات تنوعت بين ترقيات وتسويات مالية للموظفين.

وذكر الفريق الإعلامي لوزارة المالية في تصريحاته للأحرار، أن شهر ديسمبر من العام الماضي شهد 12800 عملية إفراج عن مرتبات الموظفين، مؤكدا استمرار الوزارة في مطابقة مرتبات القطاع الحكومي مع جدول المرتبات الموحد.

