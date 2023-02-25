قرار بمنع موظفي مؤسسة النفط من السفر خارج ليبيا.. لهذا السبب!

اصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة قراراً بمنع موظفي المؤسسة من السفر خارج ليبيا .

وفي القرار الصادر عن بن قدارة المتداول على وسائط التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المحلية, والمعنون بـ”حظر عقد اجتماعات بالخارج”، أنه لوحظ تعدد حالات السفر للخارج لغرض عقد احتماعات، بغية التفاوض مع مقاولين وشركات وبيوت خبرة لتنفيذ أعمال صيانة أو مشاريع أو أبحاث أو أعمال استشارية أيا كانت طبيعتها.

وشدد القرار أن هذا الأمر غير مقبول على اعتبار أن الأولى بالشركات التي تبحث عن عقود الحضور إلى ليبيا، لا أن يتم السفر إليها في الخارج، ناهيك عن أن هذا يُعد خرقاً للنظام والقواعد المعمول بها طبقاً للتشريعات النافذة.

وطالب القرار “التقيد التام بما ورد فيه، ووضعه موضع التطبيق، ويتعرض كل مخالف للمسآءلة القانونية”.