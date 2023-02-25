البريقة تفتتح وحدة للتعبئة الفورية لأسطوانات غاز الطهي بمصراتة

افتتحت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، اليوم السبت 25 فبراير 2023، وحدة التعبئة الفورية لأسطوانات غاز الطهي المنزلي بمنطقة خروبة بمدينة مصراتة، لتنظم جنبا إلى جنب مع الوحدات التي تم تشغيلها في كل من طرابلس والبيضاء وسبها.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة، تبلغ (400) أسطوانة في الساعة، بواقع أسطوانة لكل 50 ثانية، وستباع بالسعر الرسمي (دينارين) لحجم 11 كيلو جرام، ودينارين ونصف لحجم 15 كيلو جرام، طبقا للأسعار المعتمدة من وزارة الاقتصاد.

وأشارت الشركة أنها تعمل حالياً على تجهيز وحدات أخرى، بكل من الزنتان، القيقب، جالو، صبراتة، زليتن الكفرة وغات .