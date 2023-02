“الوطنية للنفط”: إمدادات الغاز لكافة محطات الكهرباء تسير وفق المعتاد وما يجري داخل مصفاة الزاوية خارج عن إرادتنا

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم السبت أن إمداداتها من الغاز الطبيعي لكافة محطات الكهرباء تسير وفقاً للمعتاد، مشيرة إلى أن ما يجري من خلل أمني في محيط مصفاة الزاوية هو أمر خارج عن إرادة المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها بأنها قامت بتخفيض الكميات المصدرة من الغاز لتحقيق الاكتفاء للسوق المحلي الأمر الذي انعكس في انعدام طرح الأحمال في ذروة فصل الشتاء في سابقة هي الأولى منذ سنوات.

وأضافت المؤسسة بأن محطة غرب طرابلس تتزود بالوقود عن طريق الشاحنات نظراً لمحدودية كميات الديزل المنقولة عن طريق الخط الواصل بين مستودعي الزاوية وطرابلس والذي تتغذى المحطة من أحد تفريعاته، مشيرة بأنها اقترحت إنشاء خط غاز بحري من مجمع مليتة.

ونوهت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن شركة الكهرباء لم تقم بإخطار المؤسسة بأي نقص في الإمدادات، مؤكدة أن هذه الحالات تتطلب وجود خطة للطوارئ وبدائل أخرى وهذا من اختصاص شركة الكهرباء التي تقع عليها مسؤولية إيجاد الحلول المناسبة.

