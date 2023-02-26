غرفة التجارة بنغازي تقيم مؤتمر حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام

بنغازي 25 فبراير 2023 (وال) ـ أقيم صباح اليوم السبت بقاعة الاقتصاد في منطقة قاريونس ،مؤتمر الشراكة بين القطاعين الخاص والعام تحت شعار (تشجيع القطاع الخاص على المشاركة والابتكار وتحمل المخاطر والحد من الانفاق العام للدولة ).

وهذا المؤتمر برعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي ووزارة الاستثمار بالحكومة الليبية وبالتعاون مع جامعة بنغازي المتمثلة في مركز دراسات القانون والمجتمع ومركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي، ومصرف ليبيا المركزي .

وافتتح المؤتمر بكلمة لمستشار الغرفة المهندس “صلاح العمروني” رحب فيها بالحضور وأشاد بدور اللجنة التحضيرية وتنظيمها للمؤتمر .

وكان للسيد وزير الاستثمار “علي السعيدي” كلمة تحدث فيها باختصار على ضرورة دعم القطاع الخاص، وأهميته خلال هذه الفترة.

وأعطيت الكلمة الأخيرة لعضو البرلمان السيدة “عائشة الطبلقي” التي تحدثت عن دعم البرلمان لمثل هذه المؤتمرات من أجل الاطلاع على مخرجاتها، واتخاذ قرارات تغيير التشريعات والقوانين بناء على التوصيات والمقترحات من هذه المؤتمرات المهمة .

وقدمت في المؤتمر عشر ورقات بحثية، قسمت مابين الفترة الصباحية والمسائية ـ في اليوم الأول للمؤتمرـ منها ورقة عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الدكتور “مراجع غيث” بعنوان (الشراكة مابين القطاع العام والخاص رؤية ومفهوم ) .

وشارك الأستاذ محافظ مصرف ليبيا المركزي سابقا “علي الحبري” بورقة عنوانها (الشراكة مابين القطاع العام والخاص في إطار التنمية والاستدامة ) كما شاركت عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الصناعية ومستشارة وزارة الصناعة الدكتورة سميرة الكاديكي بورقة علمية عنوانها ( إطار مقترح لنظام الشراكة مابين القطاع العام والخاص في ليبيا ).

وساهمت الدكتورة جازية اشعيتير بورقة تحمل عنوان ( الحماية القانونية للشراكة بين القطاع العام والخاص ) .

وكان عدد الورقات العلمية المتخصصة في المجال الاقتصادي وصلت إلى 10 ورقات تحدثت بالتفصيل حول العلاقة بين القطاع العام والخاص وأهمية ضبط الشراكة بينهم بقوانين وقرارات لتحكم هذه العلاقة .

وقالت عضو الهيئة العامة للمناطق الصناعية ومستشارة غرفة التجارة والمستشار القانوني بوزارة الصناعة الدكتورة سميرة الكاديكي لوكالة الأنباء الليبية : ” أشارك في المؤتمر بورقة تتضمن مقترحا حول نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص في ليبيا وكذلك يتضمن تقييما للوضع الحالي في مجال الشراكة المختلفة بين القطاعين ونحن نعمل من أجل تجهيز نظام متكامل بحيث يتم الاستفادة منه بشكل مباشر بغض النظر عن ما يحدث من انقسام حاليا فهذا لن يعيقنا أو يوقف عملنا كخبراء اقتصاد وتنمية” .

وقد حضر المؤتمر السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة بنغازي “منعم السعيطي” ووزير الصناعة والكهرباء ووزير البيئة ومدير مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي الدكتور “أنس إبعيرة ” ومندوب عن المجلس البلدي بنغازي ومدير مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية وممثلي عن كل من جامعة مصراتة وجامعة سبها وجامعة طرابلس الذين شاركوا بورقات بحثية عن الشراكة بين القطاع العام والخاص ولفيف من رجال الأعمال ومدراء الشركات .

وقد التقت وكالة الأنباء الليبية مع المهندس مستشار غرفة التجارة والصناعة بنغازي “صلاح العمروني” حيث قال : “الهدف من المؤتمر هو وضع إطار قانوني وتشريع قوانين جديدة لإنجاح عملية الشراكة بين القطاع العام والخاص وسيتم تقديم توصيات المؤتمر لوزارة الاستثمار من أجل تقديمها للجهات التشريعية.

وبين ” العمروني ” أنه سيكون غدا ملتقى لرجال الأعمال ليبيين وتونسيين لوضع ضوابط حقيقية بين المستثمر الأجنبي والمحلي .

وفي الختام تم توزيع دروع وشهادات تكريم للمشاركين في المؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص .(وال ـ بنغازي) هـ أ

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