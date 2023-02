شركة البريقة تؤكد بأن مهندسيها تمكنوا من إعادة ضخ الديزل لمحطة كهرباء غرب طرابلس

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط مساء اليوم السبت بأن مهندسيها تمكنوا من إعادة ضخ الديزل عبر خط النقل لمحطة كهرباء غرب طرابلس بعد تنفيذ خطتها للطوارئ.

وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت عن انخفاض حاد في مخزون الوقود الخفيف المغذي لعدد من محطات الإنتاج نتيجة توقف التزويدات من المصدر، مما سيترتب عنه انخفاض القدرات الإنتاجية لعدد من المحطات، مشيرة إلى أن ذلك سيضع الشبكة الكهربائية في حالة حرجة أمام الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

من جهتها أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا أكدت فيه أن إمداداتها من الغاز الطبيعي لكافة محطات الكهرباء تسير وفقاً للمعتاد، مشيرة إلى أن ما يجري من خلل أمني في محيط مصفاة الزاوية هو أمر خارج عن إرادتها، وبأنها قامت بتخفيض الكميات المصدرة من الغاز لتحقيق الاكتفاء للسوق المحلي الأمر الذي انعكس في انعدام طرح الأحمال في الذروة الشتوية.

وأضافت أن محطة غرب طرابلس تتزود بالوقود عن طريق الشاحنات نظراً لمحدودية كميات الديزل المنقولة عن طريق الخط الواصل بين مستودعي الزاوية وطرابلس والذي تتغذى المحطة من أحد تفريعاته، مشيرة إلى أن شركة الكهرباء لم تقم بإخطار المؤسسة بأي نقص في الإمدادات وأن هذه الحالات تتطلب وجود خطة للطوارئ وبدائل أخرى من شركة الكهرباء.

