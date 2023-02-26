الوطنية للنفط تؤكد أن إمداداتها من الغاز الطبيعي لكافة محطات الكهرباء تسير وفقاً للمعتاد

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس 25 فبراير 2023، أن إمداداتها من الغاز الطبيعي لكافة محطات الكهرباء تسير وفقاً للمعتاد وهي ذات الكميات التي سبق أن تم تزويد محطات الكهرباء بها خلال ذروة فصل الشتاء، واستبعاد حصول أي طرح للأحمال نتيجة انخفاض الإمدادات في وقت الاعتدال الربيعي.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أنها قامت بتخفيض الكميات المصدرة من الغاز لتحقيق الاكتفاء للسوق المحلي، الأمر الذي انعكس في انعدام طرح الأحمال في ذروة فصل الشتاء، في سابقة هي الأولى منذ سنوات.

وبينت المؤسسة أن محطة كهرباء غرب طرابلس تتزود بالوقود السائل عن طريق الشاحنات، إضافة إلى أن شركة الكهرباء، لم تقم بإخطار المؤسسة، بأي نقص في الإمدادات، وضرورة وجود خطة للطوارئ وبدائل أخرى وسعات تخزينية مناسبة، وعدم الاعتماد فقط على التزود بالشاحنات والتي تتأثر بالظروف الأمنية المحيطة.