“الدبيبة” يفتتح معرض ليبيا للصناعات 2023 بمدينة مصراتة

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” أمس السبت معرض ليبيا للصناعات 2023 بمدينة مصراتة في دورته الثانية، والذي تنظمه شركة “المسداة” لتنظيم المعارض على أرض معرض مصراتة الدولي بالمنطقة الصناعية الرويسات.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من المسؤولين من بينهم وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” ووزير الصناعة والمعادن “أحمد أبوهيسة” ووزير المواصلات “محمد الشهوبي” ووزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، بالإضافة إلى أعضاء المجلس البلدي مصراتة وبعض سفراء الدول لدى ليبيا وعدد من مسؤولي الجهات الرسمية.

ويهدف المعرض الذي سيتواصل على مدى ستة أيام إلى يوم الخميس المقبل؛ إلى المساهمة في تنشيط العملية التجارية في السوق المحلي والتعريف بالخدمات المقدمة من قبل المصانع والشركات والترويج بشكل أكبر للمنتجات التي تقدمها وتشجيع الصناعات المحلية ودعمها، وكذلك الربط بين السوق المحلي والدولي بشكل مباشر.

