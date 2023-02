لتوفير فرصة عمل لـ10 آلاف فلسطيني.. توقيع اتفاقية بين ليبيا وفلسطين

أعلن وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش خلال عن بدء تنفيذ إجراءات توفير 10 آلاف فرصة عمل للفلسطينيين في ليبيا بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين العام الماضي.

وأشار الوزير الفلسطيني لقاء مع نظيره الليبي علي العابد الرضا أن الاتفاقية المبرمة تهدف إلى وضع إطار قانوني للعمل في ليبيا، وتسهيل الحصول على فرصة عمل وتأشيرة دخول إلى ليبيا للعمالة الفلسطينية من أطباء ومهندسين وممرضين ومعلمين وخبراء.

من جهته أكد العابد أنه تم التفاهم من خلال الاتفاقية على معاملة العامل الفلسطيني أسوة بالعامل الليبي بكافة الحقوق من حيث شروط وظروف بيئة العمل.

وأضاف العابد أنّ هناك تسهيلات للعامل الفلسطيني بحيث يمكن للعامل استقطاب عائلته معه، وكذلك تحويل الأموال لعائلته في فلسطين، وفقا لتعبيره.

