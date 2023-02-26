افتتاح معرض ليبيا للصناعات في نسخته الثانية بمدينة مصراتة

افتتحت أمس السبت 25 فبراير 2023، فعاليات معرض ليبيا للصناعات في نسخته الثانية، على أرض معرض مصراتة الدولي بالمنطقة الصناعية الرويسات، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ووزير الصناعة أحمد أبو هيسة، وذلك بمشاركة عدد من الشركات المحلية في عديد الصناعات من القطاعين العام والخاص.

وتمكن أهمية المعرض في تطوير التجارة والصناعات المحلية وتحقيق الأمن الاقتصادي، والاعتماد أكثر على القطاع الخاص في الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وفتح باب التصدير للخارج.