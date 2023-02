“العابد” يبحث مع نظيره الفلسطيني سبل التعاون بين البلدين في قطاع العمل

بحث وزير معالي العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” ، يوم السيت خلال اجتماع مع نظيره الفلسطيني “نصري أبو جيش”، سبل وآليات التعاون المشترك بين البلدين في مجال قطاع العمل، بحضور الوفد الليبي المرافق للوزير، وسفير دولة فلسطين السفير محمد رحال.

ونوقش الاجتماع الاتفاقية الموقعة بين البلدين العام الماضي لاستقطاب العمالة لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للفلسطينيين في ليبيا، حيث أن البلاد تمر الآن بمرحلة إعادة البناء، والتي تهدف أيضا إلى العمل على وضع إطار قانوني للعمل في البلد المضيف، وتسهيل الحصول على فرصة عمل وتأشيرة لدولة ليبيا.

وأكد الوزيران على عمق العلاقات بين البلدين، ودعم ليبيا لفلسطين وشعبها والقضية الوطنية الفلسطينية، وتطرقوا إلى آليات تنفيذ الاتفاقية، وعمل الفريق الفني المكون من الوزارتي، الذي سيبدأ عمله خلال الشهر المقبل، لوضع اللائحة التنفيذية والخطوات الإجرائية لتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين، وتبادل كافة المعلومات، ومناقشة آليات الربط الإلكتروني لاستقطاب العمالة الفلسطينية.

و من جانبه أكد “العابد” ، على دعم ليبيا حكومة وشعبا لدولة فلسطين، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين من شأنها إدماج العمالة الفلسطينية الماهرة في سوق العمل الليبي في مختلف المجالات والقطاعات، للمساهمة في إعادة الحياة الاقتصادية إلى البلاد.

