صعود للدولار وتراجع اليورو والاسترليني.. «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 26 فبراير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 26 فبراير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.848 دينار، مسجلاً ارتفاعا طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1137 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7907 دينار، والدولار الكندي 3.563 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2568 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2922 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3199 دينار، والدينار التونسي 1.5541 دينار، والدرهم المغربي 0.4646 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: