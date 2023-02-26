خاص .. “التومي” يفصح لصدى عن إيجابيات البرنامج الوطني لتفعيل الإيرادات المحلية

صرح وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أنه تم انطلاق البرنامج الوطني لتفعيل الإيرادات المحلية بداية ً من بلدية طرابلس المركز ،حيث قامت فرق العمل بوزارة الحكم المحلي بالتجهيز لهذا البرنامج وتم إختيار بلدية طرابلس المركز كنموذج لهذا المشروع لتكون نقطة الانطلاق بعد تكليف المنسق العام للبلدية والمنسقين الفرعيين بالمحلات التابعة له.

وأضاف “التومي” أنه تم تشكيل فريق متخصص لهذا البرنامج ببلدية طرابلس المركز وتنسب عدد من المواطنين لإدارة الإيرادات المحلية وتم إخضاعهم لدورات تدريبية للبرامج .

وتابع قائلا أنه تم تشكل فريق عمل ولجنة فنية ومنسق عام لكل بلدية ومنسقين فرعيين موزعين على جميع المحلات بمشاركة التخطيط الحضري الذين شكلو تطبيق للحصر للمحال التجارية ولاتزال الحملة مستمرة لحصر كافة النشاطات وسيتم الشروع في إصدار الرخص لمزاولة الأنشطة التجارية.

وأشار “التومي” إلى أن نجاح البلديات في تحصيل إرادتها سيساهم في توفير موارد مالية سيساهم ضخها في إنعاش الاقتصاد المحلي.

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