بيان عاجل وهام لشركة الزاوية لتكرير النفط بشأن الاحداث الجارية في المجمع النفطي

أصدرت شركة الزاوية لتكرير النفط بياناً هاماً بشأن الأحداث الجارية أمام البوابة الرئيسية للمجمع النفطي بالزاوية .

وأكدت الشركة في بيانها، أنها وكافة مستخدميها وفي جميع قطاعاتها وعلى مختلف تخصصاتهم، ملتزمون بالإيفاء بالواجبات المناطين بها دونما أدنى تأخير او تراخي شريطة توفر أبسط اساسيات ظروف العمل الملائمة وخاصة الظرف الأمني.

واضافت الشركة “إن مايجري من خلل أمني أمام البوابة الرئيسية للمجمع النفطي بالزاوية والتي تعتبر شركة الزاوية لتكرير النفط الجزء الأكبر منه هو أمر خارج عن إرادة الشركة وليست مسؤولة عنه بأي شكل من الأشكال، فهو أمر مسؤليته تقع على عاتق جهات اخرى اوكل لها المجتمع ذلك”.

ونوه البيان إلى أن الشركة تقدر جهود الجميع لحلحلة الموضوع وضمان توفر الظروف اللازمة لعمل كافة المستخدمين، مؤكدةًأإن لجنة إدارة الشركة على تواصل مستمر مع تلك الجهات للوقوف على أخر المستجدات وضمان استمرار العمليات التشغيلية بالشركة بالحد الادنى على الأقل من المستخدمين ضماناً لعدم الإخلال بالتزامات الشركة مع الجهات الداخلية والخارجية.

ودعت الشركة كافة الجهات المعنية بالزاوية إلى ضرورة التكاثف لحل مثل هذه المختنقات بالطرق التي لا تؤثر سلباً على الجميع .