أسعار العملات الاجنبية والصكوك مقابل الدينار اليوم الاحد 26 فبراير 2023 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 26 فبراير 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 26 فبراير 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

8601 د‫.‬ل – للبيع – 4.8359 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1025 ~5.0975 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.4000 ~5.3700 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

620 ~650 دينار

▪️ الباوند =6.15 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب5.1450 ~5.1400 دينار

▪️ الليرة التركية

0.27 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.16 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.15 دينار

▪️ فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب220.00 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار =2.80% الإمان

نسبة سحب البطاقات دولار =3.80 الدينيز تركية

اسعار الدولار بالصكوك:

بنك الوحدة & التجارة والتنمية 🏦

ب5.3400 ~5.2900 دينار

الجمهورية 🏦

+5.50 ~6.50 قروش على سعر الكاش

التجاري الوطني 🏦

ب5.3000 ~5.2500 دينار

الصحاري 🏦

+1.00 ~2.50 قروش على سعر الكاش

الواحة 🏦

+40 ~33 قرش على سعر الكاش

الآمان & اليقين & الإسلامي 🏦

-0.50 قرش & +1.00 قرش على سعر الكاش