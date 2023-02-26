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تراجع أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الاحد 26 فبراير 2023

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاحد) 26/02/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

سعر أونصة الذهب اليوم:
▪️آونصة الذهب ب1808.89 $

سعر كسر الذهب اليوم :
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب220.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب256.66 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب268.88 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب293.33 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب245 ~260 دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب 285 ~300 دينار

سعر الذهب الجديد :
▪️ذهب جديد 18
ب290 ~310 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب320 ~340 دينار

سعر الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار
▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :
▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار

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