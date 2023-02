“الحويج” يشارك في أفتتاح معرض ليبيا للصناعات 2023 بمدينة مصراته في نسخته الثانية

شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج ” في افتتاح معرض ليبيا للصناعات 2023 بمدينة مصراته في نسخته الثانية، برفقة رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”.

وأشار “الحويج” على أهمية تطوير التجارة والصناعات المحلية وتحقيق الأمن الاقتصادي، مؤكداً على دور القطاع الخاص

برعاية رئاسة الحكومة وبالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والصناعة.

ومن جانبه أعلن “الدبيبة” عن وجود خطط لإنشاء فروع أخرى في شرق وجنوب ليبيا، لتقديم الخدمات لمستحقيها دون استثناء من ضحايا الحروب ومصابي حوداث المرورية وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يحتاجون رعاية من خلال حصولهم على أطراف اصطناعية أو معدات مساندة.

ويذكر أن المركز الوطني للأطراف الاصطناعية بمصراتة، شهد إبرام عدد من مذكرات وذلك في إطار التعاون مع عدة شركات دولية متخصصة .

