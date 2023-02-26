تفاصيل جديدة ترويها وزارة الخدمة المدنية فيما يخص الإفراجات المالية

أوضح مدير إدارة شؤون الموظفين بالوحدات الإدارية أن الاختصاص الأصيل الممنوح للجنة الإفراجات المالية بالوحدات الإدارية هو فقط التعامل مع المعينين الجدد ( تعيينات / عقود ) أما فيما يخص من أوقفت مرتباتهم لأي سبب ( إزدواجية / خطأ في الرقم وطني / عدم وجود رقم مالي ) فهذا الاجراء من إختصاص وزارة المالية ولاعلاقة لوزارة الخدمة المدنية به.

كما أشار أيضا إلى أن اللجنة طيلة فترة تكليفها ووفقا لتعليمات الوزير بإدخال بيانات المعنيين بالافراج ومطابقة مستنداتهم وبياناتهم عبر منظومة الربط بينها وبين الوحدات الإدارية بهدف إحالة كل من تصل بياناته إلى وزارة المالية.

كما طالبت الإدارة كافة الوحدات الإدارية الإسراع في إدخال بيانات ومستندات موظفيها عبر منظومة الربط بهدف احالتها لوزارة المالية بجاهزية تامة وبانتظار وزارة المالية لإمكانية صرف مرتبات المعنيين حسب توفر التغطية المالية.

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